У Великій Британії планують подвоїти виплати сім'ям, які розмістили у себе українців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністр у справах біженців Великої Британії Річард Харрінгтон заявив, що влада має вдвічі збільшити розмір допомоги родинам, які прийняли у себе біженців з України. Про це повідомляє видання The Daily Telegraph, інформує УНН.
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За його словами, тисячі сімей можуть відмовитися від участі в програмі приймання мігрантів через стрімке зростання витрат на домогосподарства.
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«Я звернувся до Мінфіну з проханням про фінансування, щоб подвоїти виплату «подяки» з 350 фунтів стерлінгів на місяць (400 доларів) до 700 фунтів стерлінгів (800 доларів) після того, як деякі сім’ї попередили, що вони більше не можуть дозволити собі житло для українців через різке зростання рахунків за електроенергію. Я не можу сказати з переконливими доказами, але всі мої інтуїції підказують мені, що якщо вони зазнають фінансових труднощів, (підвищена оплата) дуже допоможе», - заявив чиновник.
Як зазначається, наразі в країні перебуває близько 115 тисяч українських біженців, які розміщені у 25 тисячах будинків.
«Британців попросили взяти на себе зобов'язання про початкове шестимісячне перебування. За перші три місяці дії схеми уряд витратив 300 мільйонів фунтів стерлінгів на фінансування місцевих органів влади для надання послуг біженцям і фінансування», - ідеться на сайті.
Доповнення
Громадяни України, які через повномасштабне вторгнення опинилися в Італії, можуть отримати фінансову допомогу від держави та благодійних фондів.