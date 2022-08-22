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До 200 євро за психологічну допомогу: українці в Італії можуть розраховувати на виплати від держави

Київ • УНН

 • 41049 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Громадяни України, які через повномасштабне вторгнення опинилися в Італії, можуть отримати фінансову допомогу від держави та благодійних фондів. Про це повідомляє італійське агентство Assolavoro, яке співпрацює спільно з профспілками Nidil CGIL, Felsa CISL і Uiltemp, інформує УНН.

До 200 євро за психологічну допомогу: українці в Італії можуть розраховувати на виплати від держави

Цитата

«Послуги надаються власникам посвідки на проживання для міжнародного захисту (статус біженця та додаткового захисту), тимчасового або спеціального захисту, або тим, кому квестура видала аналогічний документ в очікуванні видачі однієї з вищезгаданих посвідок на проживання», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Список послуг, які безкоштовно надаються українцям, які прибули до Італії:

  • інформаційні зустрічі з метою знайомства з італійським ринком праці та роботою, яку допомагає знайти служба;
  • оцінку їх професійних навичок, щоб підшукати варіанти навчання (курси італійської, курси професійної підготовки);
  • базові курси італійської мови;
  • курси професійної підготовки (надається аналогічна фінансова допомога, якщо вона ще не була отримана після закінчення базового курсу італійської мови).

Особи, що проходять курс, можуть претендувати на відшкодування витрат на харчування та проживання, а також мають право на щоденну погодинну надбавку в розмірі 3,50 євро/год (майже 130 грн). Після закінчення навчального курсу виплачується одноразова допомога в розмірі 1000 євро (майже 37 000 грн) (якщо вона ще не була отримана після закінчення базового курсу італійської мови та культури).

Українці, які користуються міжнародним, тимчасовим та спеціальним захистом і проходять курс базової або професійної підготовки чи знайшли роботу за допомогою служби з працевлаштування, одразу мають право на доступ до деяких абсолютно безкоштовних соціальних послуг. Послуги надаються через посередницький орган Ebitemp.

На що йдуть виплати соціальної допомоги українцям:

  • на дитячий садок: виплата передбачена в розмірі до 150 євро (5 500 грн). Вона призначена для дітей, вік яких не перевищує трьох років і виплачується щомісяця;
  • на придбання навчальних матеріалів і книг для дітей (200 євро);
  • на придбання книг чи інших навчальних матеріалів для студентів, які відвідують вечірні курси (200 євро) (7 300 грн);
  • на оплату університетського збору (200 євро);
  • на придбання книг або інших навчальних матеріалів для студентів-стажерів 1-го та 3-го рівнів (200 євро);
  • на придбання товарів, які потрібні для догляду за дитиною, вік якої не перевищує 3 років - до 800 євро (майже 30 000 грн);
  • на психологічну допомогу - до 200 євро на людину.

Доповнення

Уряд Великої Британії виділив 15 млн фунтів стерлінгів (17,8 млн доларів) на допомогу українським біженцям.

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