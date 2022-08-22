До 200 євро за психологічну допомогу: українці в Італії можуть розраховувати на виплати від держави
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Громадяни України, які через повномасштабне вторгнення опинилися в Італії, можуть отримати фінансову допомогу від держави та благодійних фондів. Про це повідомляє італійське агентство Assolavoro, яке співпрацює спільно з профспілками Nidil CGIL, Felsa CISL і Uiltemp, інформує УНН.
Цитата
«Послуги надаються власникам посвідки на проживання для міжнародного захисту (статус біженця та додаткового захисту), тимчасового або спеціального захисту, або тим, кому квестура видала аналогічний документ в очікуванні видачі однієї з вищезгаданих посвідок на проживання», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Список послуг, які безкоштовно надаються українцям, які прибули до Італії:
-
- інформаційні зустрічі з метою знайомства з італійським ринком праці та роботою, яку допомагає знайти служба;
-
- оцінку їх професійних навичок, щоб підшукати варіанти навчання (курси італійської, курси професійної підготовки);
-
- базові курси італійської мови;
-
- курси професійної підготовки (надається аналогічна фінансова допомога, якщо вона ще не була отримана після закінчення базового курсу італійської мови).
-
Особи, що проходять курс, можуть претендувати на відшкодування витрат на харчування та проживання, а також мають право на щоденну погодинну надбавку в розмірі 3,50 євро/год (майже 130 грн). Після закінчення навчального курсу виплачується одноразова допомога в розмірі 1000 євро (майже 37 000 грн) (якщо вона ще не була отримана після закінчення базового курсу італійської мови та культури).
Українці, які користуються міжнародним, тимчасовим та спеціальним захистом і проходять курс базової або професійної підготовки чи знайшли роботу за допомогою служби з працевлаштування, одразу мають право на доступ до деяких абсолютно безкоштовних соціальних послуг. Послуги надаються через посередницький орган Ebitemp.
На що йдуть виплати соціальної допомоги українцям:
-
- на дитячий садок: виплата передбачена в розмірі до 150 євро (5 500 грн). Вона призначена для дітей, вік яких не перевищує трьох років і виплачується щомісяця;
-
- на придбання навчальних матеріалів і книг для дітей (200 євро);
-
- на придбання книг чи інших навчальних матеріалів для студентів, які відвідують вечірні курси (200 євро) (7 300 грн);
-
- на оплату університетського збору (200 євро);
-
- на придбання книг або інших навчальних матеріалів для студентів-стажерів 1-го та 3-го рівнів (200 євро);
-
- на придбання товарів, які потрібні для догляду за дитиною, вік якої не перевищує 3 років - до 800 євро (майже 30 000 грн);
-
- на психологічну допомогу - до 200 євро на людину.
-
Доповнення
Уряд Великої Британії виділив 15 млн фунтів стерлінгів (17,8 млн доларів) на допомогу українським біженцям.