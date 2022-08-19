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Велика Британія виділила майже 18 млн доларів на допомогу українським біженцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Уряд Великої Британії виділив 15 млн фунтів стерлінгів (17,8 млн доларів) на допомогу українським біженцям. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Великої Британії, інформує УНН.

Велика Британія виділила майже 18 млн доларів на допомогу українським біженцям

Цитата

"Велика Британія виділила 36 мільйонів фунтів стерлінгів на надання невідкладної допомоги тим, хто переживає конфлікти в Україні та Сирії та брак продовольства у Східній Африці", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Так, 15 млн фунтів стерлінгів (17,8 млн доларів) піде на підтримку приблизно 200 тис. українських біженців.

Східній Африці, де 48 млн осіб перебувають у ситуації підвищеного ризику через брак продовольства, виділять 14 млн фунтів стерлінгів (16,6 млн доларів).

Також гроші отримають Ефіопія (6 млн фунтів стерлінгів або 7,1 млн доларів), Сомалі (5 млн фунтів стерлінгів або 5,9 млн доларів), Судан (3 млн фунтів стерлінгів або 3,5 млн доларів).

Ще 7 млн фунтів стерлінгів (8,3 млн доларів) спрямують на допомогу сирійським біженцям у Лівані. Ці гроші надішлють через Всесвітню продовольчу програму ООН.

Доповнення 

Уряд Великої Британії скоротив витрати на іноземну допомогу в деяких сферах через вартість допомоги Україні та переселення біженців з Афганістану.

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