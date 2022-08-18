Велика Британія скорочує фінансування на іноземну допомогу через обсяги допомоги Україні у війні з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Уряд Великої Британії скоротив витрати на іноземну допомогу в деяких сферах через вартість допомоги Україні та переселення біженців з Афганістану. Про це повідомляє видання Sky News, інформує УНН.
Деталі
Було оголошено, що несуттєві витрати будуть тимчасово припинені, оскільки уряд намагається віддати пріоритет «необхідній закордонній допомозі». За словами речника уряду, «наразі надає пріоритет фінансуванню необхідної допомоги за кордоном, наприклад, гуманітарній підтримці народу України».
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«Сполучене Королівство має довгу історію допомоги іншим у скрутну годину, і ми є одним із найбільших донорів допомоги у світі, що перевищує середній показник по ОЕСР. Ми як і раніше прагнемо витрачати 0,5% нашого валового національного доходу на допомогу за кордоном і повернемося до 0,7%, коли дозволить фінансова ситуація», - підкреслив він.
Доповнення
Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що взяв участь у конференції донорів в Копенгагені, де для України зібрали 1,5 млрд євро.