Великобритания сокращает финансирование иностранной помощи из-за объемов помощи Украине в войне с россией

Детали

Было объявлено, что несущественные расходы будут временно прекращены, поскольку правительство пытается отдать приоритет «необходимой зарубежной помощи». По словам представителя правительства, «сейчас предоставляет приоритет финансированию необходимой помощи за рубежом, например, гуманитарной поддержке народа Украины».

Цитата

«Соединенное Королевство имеет долгую историю помощи другим в трудный час, и мы являемся одним из самых больших доноров помощи в мире, что превышает средний показатель по ОЭСР. Мы по-прежнему стремимся тратить 0,5% нашего валового национального дохода на пособие за границей и вернемся к 0,7%, когда разрешит финансовая ситуация», - подчеркнул он.

Дополнение

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что принял участие в конференции доноров в Копенгагене, где для Украины собрали 1,5 млрд евро.