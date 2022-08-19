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Великобритания выделила почти 18 млн долларов на помощь украинским беженцам

Киев • УНН

 • 144659 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Правительство Великобритании выделило 15 млн фунтов стерлингов (17,8 млн долларов) на помощь украинским беженцам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Великобритании, информирует УНН.

Великобритания выделила почти 18 млн долларов на помощь украинским беженцам

Цитата

"Великобритания выделила 36 миллионов фунтов стерлингов на оказание неотложной помощи тем, кто переживает конфликты в Украине и Сирии и нехватку продовольствия в Восточной Африке", – говорится в сообщении.

Детали

Так, 15 млн фунтов стерлингов (17,8 млн долларов) уйдет на поддержку около 200 тыс. украинских беженцев.

Восточной Африке, где 48 млн человек находятся в ситуации повышенного риска из-за нехватки продовольствия, выделят 14 млн фунтов стерлингов (16,6 млн долларов).

Также деньги получат Эфиопия (6 млн фунтов стерлингов или 7,1 млн долларов), Сомали (5 млн фунтов стерлингов или 5,9 млн долларов), Судан (3 млн фунтов стерлингов или 3,5 млн долларов).

Еще 7 млн ​​фунтов стерлингов (8,3 млн долларов) направят сирийским беженцам в Ливане. Эти деньги отправят через Всемирную продовольственную программу ООН.

Дополнение 

Правительство Великобритании сократило расходы на иностранную помощь в некоторых сферах из-за стоимости помощи Украине и переселения беженцев из Афганистана.

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