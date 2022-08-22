До 200 евро за психологическую помощь: украинцы в Италии могут рассчитывать на выплаты от государства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Граждане Украины, которые из-за полномасштабного вторжения оказались в Италии, могут получить финансовую помощь от государства и благотворительных фондов. Об этом сообщает итальянское агентство Assolavoro, которое сотрудничает совместно с профсоюзами Nidil CGIL, Felsa CISL и Uiltemp, информирует УНН.
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«Услуги предоставляются владельцам вида на жительство для международной защиты (статус беженца и дополнительной защиты), временной или специальной защиты, или тем, кому квестура выдала аналогичный документ в ожидании выдачи одного из вышеупомянутых вида на жительство», - говорится в сообщении.
Детали
Список услуг, бесплатно предоставляемых украинцам, прибывшим в Италию:
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- информационные встречи в целях знакомства с итальянским рынком труда и работой, которую помогает найти служба;
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- оценку их профессиональных навыков, чтобы подыскать варианты обучения (курсы итальянского, курсы профессиональной подготовки);
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- базовые курсы итальянского языка;
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- курсы профессиональной подготовки (предоставляется аналогичная финансовая помощь, если она еще не была получена после окончания базового курса итальянского языка).
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Лица, которые проходят курс, могут претендовать на возмещение расходов на питание и проживание, а также имеют право на ежедневную почасовую надбавку в размере 3,50 евро/час (почти 130 грн). После окончания учебного курса выплачивается единовременное пособие в размере 1000 евро (почти 37 000 грн) (если оно еще не было получено после окончания базового курса итальянского языка и культуры).
Украинцы, которые пользуются международной, временной и специальной защитой и проходят курс базовой или профессиональной подготовки или нашли работу с помощью службы по трудоустройству, имеют право на доступ к некоторым абсолютно бесплатным социальным услугам. Услуги предоставляются через посреднический орган Ebitemp.
На что идут выплаты социальной помощи украинцам:
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- на детский сад: выплата предусмотрена в размере до 150 евро (5500 грн). Она предназначена для детей, возраст которых не превышает трех лет и выплачивается ежемесячно;
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- на приобретение учебных материалов и книг для детей (200 евро);
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- на приобретение книг или других учебных материалов для студентов, посещающих вечерние курсы (200 евро) (7300 грн);
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- на оплату университетского сбора (200 евро);
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- для приобретения книг или других учебных материалов для студентов-стажеров 1-го и 3-го уровней (200 евро);
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- на приобретение товаров, необходимых для ухода за ребенком, возраст которого не превышает 3 лет – до 800 евро (почти 30 000 грн);
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- на психологическую помощь – до 200 евро на человека.
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Дополнение
Правительство Великобритании выделило 15 млн фунтов стерлингов (17,8 млн долларов) в помощь украинским беженцам.