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В Великобритании планируют удвоить выплаты семьям, разместившим у себя украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон заявил, что власти должны вдвое увеличить размер помощи семьям, принявшим у себя беженцев из Украины. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph, информирует УНН.

В Великобритании планируют удвоить выплаты семьям, разместившим у себя украинцев

Детали 

По его словам, тысячи семей могут отказаться от участия в программе приема мигрантов из-за стремительного роста расходов на домохозяйства.

Цитата

«Я обратился в Минфин с просьбой о финансировании, чтобы удвоить выплату «благодарности» с 350 фунтов стерлингов в месяц (400 долларов) до 700 фунтов стерлингов (800 долларов) после того, как некоторые семьи предупредили, что они больше не могут позволить себе жилье для украинцев из-за резкого роста счетов за электроэнергию. Я не могу сказать с убедительными доказательствами, но все мои интуиции подсказывают мне, что если они испытывают финансовые трудности, (повышенная оплата) очень поможет», - заявил чиновник.

Как отмечается, в настоящее время в стране находится около 115 тысяч украинских беженцев, размещенных в 25 тысячах домов.

«Британцев попросили взять на себя обязательство о начальном шестимесячном пребывании. За первые три месяца действия схемы правительство потратило 300 миллионов фунтов стерлингов на финансирование местных органов власти для предоставления услуг беженцам и финансирования», - говорится на сайте.

Дополнение 

Граждане Украины, которые из-за полномасштабного вторжения оказались в Италии, могут получить финансовую помощь от государства и благотворительных фондов.

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