Еще 15 человек выздоровели от коронавируса в Кировоградской области

"Среди тех, кто выздоровел - 7 медработников", - отметили в пресс-службе.

Вчера обнаружили еще 4 новых инфицированных COVID-19 по результатам 250 ПЦР-исследований. Речь идет о жителях Кропивницкого: 2 мужчин в возрасте 31 год и 55 лет, 2 женщины в возрасте 64 лет и 39 лет.

Напомним, за сутки в Украине 422 новых инфицирования коронавирусом.