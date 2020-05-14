Еще 15 человек выздоровели от коронавируса в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ- КИЕВ. 14 мая. УНН. В Кировоградской области зафиксировали выздоровление от коронавируса еще у 15 человек. Об этом сообщили в преcс-службе Кировоградской ОГА.
"Среди тех, кто выздоровел - 7 медработников", - отметили в пресс-службе.
Вчера обнаружили еще 4 новых инфицированных COVID-19 по результатам 250 ПЦР-исследований. Речь идет о жителях Кропивницкого: 2 мужчин в возрасте 31 год и 55 лет, 2 женщины в возрасте 64 лет и 39 лет.
Напомним, за сутки в Украине 422 новых инфицирования коронавирусом.