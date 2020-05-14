Ще 15 людей одужали від коронавірусу на Кіровоградщині

"Серед тих, хто одужав, - 7 медпрацівників", - зазначили в прес-службі.

Учора виявили ще 4 нових інфікованих на COVID-19 за результатами 250 ПЛР-досліджень. Йдеться про жителів Кропивницького: 2 чоловіків віком 31 рік і 55 років, 2 жінок віком 64 роки та 39 років.

Нагадаємо, за добу в Україні 422 нових інфікування коронавірусом.