Ще 15 людей одужали від коронавірусу на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 травня. УНН. На Кіровоградщині зафіксували одужання від коронавірусу ще у 15 людей. Про це поінформували в преc-cлужбі Кіровоградської ОДА.
"Серед тих, хто одужав, - 7 медпрацівників", - зазначили в прес-службі.
Учора виявили ще 4 нових інфікованих на COVID-19 за результатами 250 ПЛР-досліджень. Йдеться про жителів Кропивницького: 2 чоловіків віком 31 рік і 55 років, 2 жінок віком 64 роки та 39 років.
Нагадаємо, за добу в Україні 422 нових інфікування коронавірусом.