Еще 11 случаев инфицирования коронавирусом обнаружили в ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19, всего на сегодня болеет 128 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 16 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 128 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 494 человек, летальных случаев - 5", - информируют в командовании.
Сообщается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 467 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток, - 88 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отметили в ВСУ.
Так, из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека. По данным командования, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
В то же время на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек. Состояние их здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине на 9:00 16 июля зафиксировано уже более 56,4 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800.