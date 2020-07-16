Ще 11 випадків інфікування коронавірусом виявили у ЗСУ

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КИЇВ. 16 липня. УНН. За добу у Збройних силах України зареєстровано 11 нових випадків захворювання на COVID-19, всього на сьогодні хворіє 128 осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 16 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 128 осіб. Всього за час пандемії одужало — 494 осіб, летальних випадків — 5”, — інформують у командуванні.

Повідомляється, що на ізоляції, у тому числі самоізоляції, перебуває 467 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, — 88 осіб.

“За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — зазначили в ЗСУ.

Так, з них в закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи. За даними командування, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Водночас на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 8 осіб. Стан їх здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 16 липня зафіксовано вже понад 56,4 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби — понад 800.

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