Счастливый лотерейный билет почти на полмиллиона гривен продано на Франковщине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Счастливый билет популярной лотереи "Лото-Забава" с выигрышем почти в полмиллиона гривен продано в Ивано-Франковской области, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора гослотерей "М.С.Л.".
"24 декабря 2017 года в 959-м тираже были разыграны дополнительные 400 тыс. гривен под девизом "Подарите сказку себе и близким".
Второй победитель акции приобрел свой билет с выигрышной дополнительной акционной комбинацией 85152607 в м.Снятин (Ивано-Франковская обл.). Счастливой точкой продажи на этот раз стал фирменный стол "М.С.Л.", который находится в магазине "Явор" по адресу: ул. Шевченко, 28", - рассказали в компании.
В "М.С.Л." напомнили, что в рамках новогодней акции "Лото-Забава" дополнительно разыгрывается 3 млн грн в течение пяти праздничных тиражей.
"В следующее воскресенье, в последний день уходящего года - 31 декабря будет разыгран третий акционный приз 500 тыс. гривен, 7 января 2018 - 800 тыс. гривен и наконец 14 января 2018 - определится счастливчик, который гарантированно станет миллионером", - напомнили в "М.С.Л.".
С условиями акции можно ознакомиться на сайте компании.
Напомним, победителем предыдущей акции "Оторвись по-взрослому", приуроченной к 18-летию "Лото-Забавы", стал строитель из Ивано-Франковской области.
Лотерея "Лото-Забава" признана самой популярной среди населения Украины и официальным рекордсменом среди других лотерей по количеству лотерейных миллионеров. Счетчик миллионеров "Лото-Забава" насчитывает уже 278 украинцев, которые выиграли от миллиона гривен и больше за все время существования этой лотереи, среди них 19 - за этот год.