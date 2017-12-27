Щасливий лотерейний білет майже на півмільйона гривень продано на Франківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Щасливий білет популярної лотереї “Лото-Забава” з виграшем майже у півмільйона гривень продано на Івано-Франківщині, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу оператора держлотерей “М.С.Л.”.
"24 грудня 2017 року в 959-му тиражі були розіграні додаткові 400 тис. гривень під девізом "Даруйте казку собі та близьким". Другий переможець акції придбав свій білет з виграшною додатковою акційною комбінацією 85152607 у м.Снятин (Івано-Франківська обл.). Щасливою точкою продажу цього разу став фірмовий стіл "М.С.Л.", який знаходиться у магазині "Явір" за адресою: вул. Шевченка, 28", - розповіли у компанії.
В “М.С.Л.” нагадали, що в рамках новорічної акції “Лото-Забава” додатково розігрується 3 млн грн впродовж п’яти святкових тиражів.
“Наступної неділі, в останній день минаючого року - 31 грудня буде розіграний третій акційний приз 500 000 гривень, 7 січня 2018 року - 800 000 гривень та нарешті 14 січня 2018 року – визначиться щасливчик, який гарантовано стане мільйонером”, — нагадали в “М.С.Л.”.
З умовами акції можна ознайомитися на сайті компанії.
Нагадаємо, переможцем попередньої акції “Відірвись по-дорослому”, приуроченої до 18-річчя “Лото-Забави”, став будівельник з Івано-Франківщини.
Лотерея “Лото-Забава” визнана найпопулярнішою серед населення України та офіційним рекордсменом серед інших лотерей за кількістю лотерейних мільйонерів. Лічильник мільйонерів “Лото-Забава” нараховує вже 278 українців, які виграли від мільйону гривень та більше за весь час існування цієї лотереї, серед яких 19 — за цей рік.