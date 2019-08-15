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СБУ: никаких материалов по заказчикам нападения на Гандзюк не скрывалось

СБУ: никаких материалов по заказчикам нападения на Гандзюк не скрывалось

Киев  •  УНН

 • 10894 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Служба безопасности Украины не скрывала никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении СБУ, передает УНН.

"Служба безопасности Украины не скрывала никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк... Утверждение Генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным", - указали в СБУ после того, как Генпрокурор Юрий Луценко в одном из интервью рассказал, что допрос одного из свидетелей по делу об убийстве Гандзюк был скрыт.

В то же время в СБУ отметили, что допрос свидетеля, который показал, что, по словам другого лица, ему известно о том, что варианты незаконного, в том числе насильственного воздействия на Екатерину Гандзюк, обсуждались в Херсоне в июле 2018 года при участии нескольких лиц, состоялся 5 марта 2019 года. "Следователи и оперативные сотрудники СБУ сразу начали проверку этих и других важных обстоятельств, о которых также сообщил свидетель, через проведение соответствующих мероприятий", - добавили в спецслужбе.

Вышеуказанный протокол допроса свидетеля, как заявили в СБУ, приобщен к материалам уголовного производства по подозрению Мангера В.М. и Левина А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 121 УК Украины, против Екатерины Гандзюк.

"Вместе с тем, копия указанного протокола допроса свидетеля приобщена к материалам уголовного производства по обвинению Торбина С.В. и других лиц (всего 5) в совершении нападения на Екатерину Гандзюк. С материалами указанного уголовного производства, в том числе и с копией указанного протокола свидетеля ознакомилась сторона защиты. Материалы уголовного производства... Главным следственным управлением СБУ направлены в Генпрокуратуру для поддержания государственного обвинения", - заявили в СБУ.

Также копия указанного протокола допроса, как указано, приобщена к материалам уголовного производства по обвинению Павловского И.В., которые "направлены в ГПУ", отметили в спецслужбе.

"СБУ под процессуальным руководством ГПУ продолжает принимать все возможные и необходимые меры с целью обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования обстоятельств нападения на Екатерину Гандзюк", - подытожили в СБУ.

В начале августа Луценко заявил о значительном прогрессе в деле Гандзюк и важном свидетеле.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

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