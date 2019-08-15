СБУ: жодних матеріалів стосовно замовників нападу на Гандзюк не приховувалося

"Служба безпеки України не приховувала жодних матеріалів, які могли розширити кількість замовників нападу на Катерину Гандзюк... Твердження Генерального прокурора України, поширене у мережі Інтернет, є помилковим", - вказали у СБУ після того, як Генпрокурор Юрій Луценко в одному з інтерв'ю розповів, що допит одного зі свідків у справі вбивства Гандзюк був прихований.

Водночас у СБУ вказали, що допит свідка, який показав, що, зі слів іншої особи, йому відомо про те, що варіанти незаконного, у тому числі насильницького впливу на Катерину Гандзюк, обговорювалися у Херсоні в липні 2018 року за участі кількох осіб, відбувся 5 березня 2019 року. "Слідчі й оперативні співробітники СБУ відразу розпочали перевірку цих та інших важливих обставин, про які також повідомив свідок, через проведення відповідних заходів", - додали у спецслужбі.

Вищевказаний протокол допиту свідка, як заявили у СБУ, долучений до матеріалів кримінального провадження за підозрою Мангера В.М. і Левіна О.О. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України, проти Катерини Гандзюк.

"Водночас, копію зазначеного протоколу допиту свідка долучено до матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням Торбіна С.В. та інших осіб (усього 5) у вчиненні нападу на Катерину Гандзюк. З матеріалами зазначеного кримінального провадження, у тому числі і з копією вказаного протоколу свідка ознайомилася сторона захисту. Матеріали кримінального провадження... Головним слідчим управлінням СБУ направлено до Генпрокуратури для підтримання державного обвинувачення", - заявили у СБУ.

Також копію вказаного протоколу допиту, як вказано, долучено до матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням Павловського І.В., які "направлено до ГПУ", зазначили у спецслужбі.

"СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ продовжує вживати всі можливі і необхідні заходи з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин нападу на Катерину Гандзюк", - підсумували у СБУ.

На початку серпня Луценко заявив про значний прогрес у справі Гандзюк та важливого свідка.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.