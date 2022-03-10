СБУ собирает материалы для Гааги: как сообщить о военных преступлениях РФ

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“Служба безопасности расширила каналы получения информации от граждан о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины. Отныне к чат-боту в Telegram добавились также "горячие" телефонные линии, электронная почта и другие месседжеры”, - информируют в пресс-службе.

Детали

Так, по данным СБУ, отныне сообщать о военных преступлениях РФ против гражданского населения и военнопленных можно:



официальный чат-бот @russian_war_tribunal_bot



на электронную почту [email protected]



По телефонам круглосуточной горячей линии:



Киевстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)



Водафон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)



Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)



В подтверждение фактов СБУ советует добавлять фото- и видеоматериалы из первоисточника с указанием даты, места и времени события.

В то же время в Службе Безопасности призывают не отправлять материалы из открытых и общедоступных ресурсов (СМИ, соцсетей, мессенджеров и тому подобное).

“Украина использует собранные и систематизированные материалы в Международном уголовном суде в Гааге. Мы сделаем это, чтобы привлечь руководство РФ к ответственности за развязанную войну! И военные преступления не имеют срока давности”, - сообщили в пресс-службе.

Напомним

7 марта произошло первое заседание Международного уголовного суда в Гааге в деле войны России против Украины.

Перед этим, на прошлой неделе группа следователей Международного трибунала в Гааге выехала в Украину для расследования по коллективному международному иску против России, которую обвиняют в возможных военных преступлениях.