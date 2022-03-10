СБУ собирает материалы для Гааги: как сообщить о военных преступлениях РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Служба безопасности Украины собирает факты о военных преступлениях Российской Федерации для привлечения ее к ответственности в международных инстанциях. Сбор информации ведется в чат-боте, по "горячей" линии, в меседжерах и по почте, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.
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“Служба безопасности расширила каналы получения информации от граждан о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины. Отныне к чат-боту в Telegram добавились также "горячие" телефонные линии, электронная почта и другие месседжеры”, - информируют в пресс-службе.
Детали
Так, по данным СБУ, отныне сообщать о военных преступлениях РФ против гражданского населения и военнопленных можно:
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- официальный чат-бот @russian_war_tribunal_bot
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- на электронную почту [email protected]
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По телефонам круглосуточной горячей линии:
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- Киевстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)
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- Водафон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
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- Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
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В подтверждение фактов СБУ советует добавлять фото- и видеоматериалы из первоисточника с указанием даты, места и времени события.
В то же время в Службе Безопасности призывают не отправлять материалы из открытых и общедоступных ресурсов (СМИ, соцсетей, мессенджеров и тому подобное).
“Украина использует собранные и систематизированные материалы в Международном уголовном суде в Гааге. Мы сделаем это, чтобы привлечь руководство РФ к ответственности за развязанную войну! И военные преступления не имеют срока давности”, - сообщили в пресс-службе.
Напомним
7 марта произошло первое заседание Международного уголовного суда в Гааге в деле войны России против Украины.
Перед этим, на прошлой неделе группа следователей Международного трибунала в Гааге выехала в Украину для расследования по коллективному международному иску против России, которую обвиняют в возможных военных преступлениях.