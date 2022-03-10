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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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СБУ збирає матеріали для Гааги: як повідомити про воєнні злочини РФ

СБУ збирає матеріали для Гааги: як повідомити про воєнні злочини РФ

Київ • УНН

 • 102441 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Служба безпеки України збирає факти про воєнні злочини Російської Федерації для притягнення її до відповідальності в міжнародних інстанціях. Збір інформації ведеться в чат-боті, по "гарячій" лінії, у меседжерах та поштою, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.

Цитата

“Служба безпеки розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України. Відтепер до чат-бота у Telegram додалися також «гарячі» телефонні лінії, електронна пошта та інші меседжери”, - інформують у пресслужбі.

Деталі

Так, за даними СБУ, відтепер повідомляти про воєнні злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна:

  • на офіційний чат-бот @russian_war_tribunal_bot
  • на електронну пошту [email protected]

за телефонами цілодобової гарячої лінії:

  • Київстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)
  • Водафон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
  • Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

На підтвердження фактів СБУ радить додавати фото- та відеоматеріали з першоджерела з зазначенням дати, місця та часу події.

Водночас у Службі Безпеки закликають не надсилати матеріали з відкритих і загальнодоступних ресурсів (ЗМІ, соцмереж, месенджерів тощо).

“Україна використає зібрані та систематизовані матеріали в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Ми зробимо це, щоб притягнути керівництво РФ до відповідальності за розв’язану війну! І воєнні злочини не мають терміну давності”, - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо

7 березня відбулось перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі війни Росії проти України.

Перед цим, минулого тижня група слідчих Міжнародного трибуналу в Гаазі виїхала в Україну для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії, яку звинувачують у можливих військових злочинах.

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