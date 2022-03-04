Слідчі Гаазького трибуналу виїхали в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Група слідчих Міжнародного трибуналу в Гаазі (ICC) виїхала в Україну для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії, яку звинувачують у можливих військових злочинах. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Відповідаючи на запитання журналістів у четвер, головний прокурор гаазького трибуналу Карім Хан дав зрозуміти, що дії російської сторони підпадають під юрисдикцію ICC.
"Будь-яка сторона, яка безпосередньо цілить у цивільне населення та цивільні об'єкти, вчиняє злочин, визначений Римським статутом Міжнародного кримінального суду та міжнародними гуманітарними законами", - сказав Хан.
Нагадаємо
Міжнародний суд ООН 7 і 8 березня проведе слухання через вторгнення РФ в Україну.