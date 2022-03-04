Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину

Детали

Отвечая на вопросы журналистов в четверг, главный прокурор гаагского трибунала Карим Хан дал понять, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию ICC.

"Любая сторона, которая непосредственно целит в гражданское население и гражданские объекты, совершает преступление, определен Римским уставом Международного уголовного суда и международными гуманитарными законами", - сказал Хан.

Напомним

Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания из-за вторжения РФ в Украину.