СБУ заинтересовалась "Укрнафтой": пришли на предприятие и сообщили об обеспечении передачи государству НПЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что обеспечивает передачу в госсобственность одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в рамках решения о передаче в собственность государства акций, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта", пишет УНН.
Детали
"Сотрудники Службы безопасности осуществляют превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии", - сообщили в спецслужбе, обнародовав фото с техникой у ворот НПЗ, а также силовиков возле кабинетов в помещении.
В СБУ напомнили, что на днях было проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта".
"Сотрудники СБУ и БЭБ проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год. Отдельно проверяется информация о возможных нарушениях для увеличения прибыли при изготовлении горючего", - отметили в СБУ.
При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора, как указано, готовится сообщение о подозрении менеджменту компании по ч.3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов).
Напомним
Акции пяти стратегически важных предприятий Украины были принудительно отчуждены в собственность государства. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Речь идет о предприятиях «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ» и «Мотор Сич».