СБУ зацікавилася "Укрнафтою": прийшли на підприємство і повідомили про забезпечення передачі державі НПЗ

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"Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до держвласності у робочому стані", - повідомили у спецслужбі, оприлюднивши фото з технікою біля воріт НПЗ, а також силовиків біля кабінетів у приміщенні.

Так, у СБУ нагадали, що днями було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта".

"Співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального", - зазначили у СБУ.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора, як вказано, готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч.3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів).

Нагадаємо

Акції п’яти стратегічно важливих підприємств України були примусово відчужені у власність держави. Відповідне рішення ухвалене за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ідеться про підприємства «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ» та «Мотор Січ».