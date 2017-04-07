СБУ задержала участника банды полицейских, которые терроризировали Кропивницкий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали последнего участника банды "оборотней в погонах", члены которой терроризировали жителей Кропивницкого. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области установили местонахождении последнего участника преступной группировки из полицейских и задержали его в столице на территории одной из баз, где он с помощью знакомого устроил "жилье" в складских помещениях.
Напомним, что оперативники СБ Украины задержали четырех полицейских, участников группировки, в июле прошлого года. Во время досудебного следствия правоохранители установили, что воры "специализировались" на грабежах, кражах, незаконных обысках, истязании, вымогательстве денег, взяточничестве и мошенничестве.
Тогда одному из организаторов банды, единственному гражданскому ее участнику удалось скрыться от следствия. Он был объявлен в общегосударственный розыск, и в течение восьми месяцев злоумышленнику удавалось скрываться от правоохранителей в разных городах Украины.
Подозреваемый доставлен в суд для избрания ему меры пресечения.
Как сообщал УНН, СБУ задержала экс-боевика "ДНР", который шпионил для российских спецслужб.