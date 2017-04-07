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СБУ затримала учасника банди поліцейських, які тероризували Кропивницький

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали останнього учасника банди “перевертнів у погонах”, члени якої тероризували мешканців Кропивницького. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області встановили місце переховування останнього учасника злочинного угруповання з поліцейських та затримали його у столиці на території однієї з баз, де він за допомогою знайомого облаштував “житло” у складських приміщеннях.

Нагадаємо, що оперативники СБ України затримали чотирьох поліцейських, учасників угруповання, у липні минулого року. Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що злодії “спеціалізувалися” на грабунках, крадіжках, незаконних обшуках, катуванні, вимаганні грошей, хабарництві та шахрайстві.

Тоді одному із організаторів банди, єдиному цивільному її учаснику, вдалося втекти від слідства. Його було оголошено у загальнодержавний розшук, та протягом восьми місяців зловмиснику вдавалося переховуватися від правоохоронців у різних містах України.

Наразі підозрюваного доставлено до суду для обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, СБУ затримала екс-бойовика “ДНР”, який шпигував для російських спецслужб.

Українські Національні Новини

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