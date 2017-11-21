СБУ задержала в Луцке мужчину, который сотрудничал со спецслужбами РФ

Мужчине инкриминируют организацию протестных акций в Киевской, Ровенской и Львовской областях, которые направлены на дестабилизацию ситуации в стране. Следователи задокументировали свидетельства того, что задержанный действовал по указаниям и инструкциям “кураторов” из России.

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По словам правоохранителей, на проведение одной акции злоумышленнику давали от 4 до 10 тысяч долларов для того, чтобы он выводил на фейковые протесты малообеспеченных украинцев, а также занимался изготовлением и распространением агитационных материалов, которые должны привести к массовым беспорядкам.

В качестве примера, в СБУ привели организацию протестов в Ровенской области, где протестующих вывели на искусственную акцию с акцентом на то, что власть не контролирует добычу янтаря. Митингующие должны были требовать полную автономию региона.

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Силовики установили, что злоумышленник находится в съемной квартире в областном центре Волыни, где его и задержали. Во время обыска квартиры правоохранители обнаружили и изъяли средства связи, которые, как утверждают в СБУ, “использовались для координации с иностранными кураторами”, а также нашли переписку обвиняемого с кураторами.

Мужчине объявили о подозрении по ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), по решению суда он взят под стражу.

Напомним, 21 ноября в Луганской области задержали двух союзниц боевиков “ЛНР”.