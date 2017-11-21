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СБУ затримала у Луцьку чоловіка, який співпрацював зі спецслужбами РФ

Київ • УНН

 • 16073 перегляди

ЛУЦЬК-КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Луцьку СБУ затримала мешканця Львівщини, який нібито отримував гроші та інструкції від спецслужб РФ. Про це повідомили на офіційному сайті Служби безпеки України, передає УНН.

Чоловікові інкримінують організацію протестних акцій у Київській, Рівненській та Львівській областях, які спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні. Слідчі мають задокументовані свідоцтва того, що затриманий діяв за вказівками та інструкціями “кураторів” з Росії.

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За словами правоохоронців, на проведення однієї акції зловмиснику давали від 4 до 10 тисяч доларів для того, щоб він виводив на фейкові протести малозабезпечених українців, а також займався виготовленням та розповсюдженням агітаційних матеріалів, які мали привести до масових заворушень.

Як приклад, у СБУ навели організацію протестів у Рівненській області, де протестувальників вивели на штучну акцію з акцентом на те, що влада не контролює видобуток бурштину. Мітингувальники мали вимагати повну автономію регіону.

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Силовики встановили, що зловмисник перебуває у орендованій квартирі в обласному центрі Волині, де його і затримали. Під час обшуку помешкання правоохоронці виявили і вилучили засоби зв’язку, які, як стверджують у СБУ, “використовувались для координації з іноземними кураторами”, а також знайшли переписку звинувачуваного з кураторами.

Чоловікові оголосили про підозру за ст.110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), за рішенням суду його взято під варту.

Нагадаємо, 21 листопада на Луганщині затримано двох поплічниць бойовиків “ЛНР”.

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