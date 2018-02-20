СБУ предотвратила закупки комплектующих для боевой техники ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области предотвратили закупки государственным предприятием военно-промышленного комплекса бывших в употреблении запасных частей российского производства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы зафиксировали, что по результатам торгов контракт на поставку государственному ремонтному предприятию комплектующих для боевой техники ВС Украины получила фирма, которая специализируется на сбыте электротехнической продукции гражданского назначения", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ установили, что дельцы планировали закупить детали на "вторичном рынке" сбыта, поскольку запчасти, производимые в РФ, относятся к продукции контролируемого распространения. СБУ проинформировала руководство государственного предприятия о выявленных фактах, после чего соглашение с коммерсантами было разорвано.
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