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СБУ запобігла закупівлі комплектуючих для бойової техніки ЗСУ

СБУ запобігла закупівлі комплектуючих для бойової техніки ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України у Миколаївській області запобігли закупівлі державним підприємством військово-промислового комплексу вживаних запасних частин російського виробництва. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Оперативники спецслужби зафіксували, що за результатами торгів контракт на постачання державному ремонтному підприємству комплектуючих для бойової техніки ЗС України отримала фірма, яка спеціалізується на збуті електротехнічної продукції цивільного призначення", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановили, що ділки планували закупити деталі на "вторинному ринку" збуту, оскільки запчастини, що виробляються в РФ, належать до продукції контрольованого поширення. СБУ поінформувала керівництво державного підприємства про виявлені факти, після чого угода із комерсантами була розірвана.

Як повідомляв УНН, у пункті пропуску “Краківець” прикордонники затримали жителя Івано-Франківської області, який намагався вивезти до Польщі прилади нічного бачення.

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