СБУ предотвратила ввоз антиукраинских книг из РФ

"Правоохранители установили, что жительница столицы, которая занимается реализацией печатных изданий, заказала книги из РФ для продажи на территории Украины без осуществления надлежащего декларирования импортируемого товара. Отправление женщина планировала получить через сервисы международной почтовой связи", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра книг на одном из таможенных постов Киевской таможни ГФС сотрудники СБУ изъяли образцы изданий и направили их на экспертизу в Государственный комитет телевидения и радиовещания.

"По заключению Госкомтелерадио обнаруженная печатная продукция отнесена в Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека", - отметили в спецслужбе.

В соответствии со ст. 472 Таможенного кодекса Украины решается вопрос о составлении админпротокола о нарушении таможенных правил.

Напомним, в Украине не позволили ввезти 23 книги из РФ.