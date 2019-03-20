СБУ запобігла ввезенню антиукраїнських книг з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Через митний пост Київської митниці ДФС намагалися ввезти антиукраїнські книги з РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Правоохоронці встановили, що мешканка столиці, яка займається реалізацією друкованих видань, замовила книги з РФ для продажу на території України без здійснення належного декларування імпортованого товару. Відправлення жінка планувала отримати через сервіси міжнародного поштового зв’язку", - йдеться в повідомленні.
У ході огляду книг на одному з митних постів Київської митниці ДФС співробітники СБУ вилучили зразки видань та направили їх на експертизу до Державного комітету телебачення і радіомовлення.
"За висновками Держкомтелерадіо виявлена друкована продукція віднесена до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини", - зазначили у спецслужбі.
Відповідно до ст. 472 Митного кодексу України вирішується питання про складання адмінпротоколу щодо порушення митних правил.
Нагадаємо, в Україну не дозволили ввезти 23 книги з РФ.