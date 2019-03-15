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В Україну заборонили ввіз 23 книг з РФ

Київ • УНН

 • 9318 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Держкомтелерадіо не дав дозвіл на ввезення 23 книг, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора. Про це повідомила прес-служба Держкомтелерадіо, передає УНН.

В Україну заборонили ввіз 23 книг з РФ

"Держкомтелерадіо відмовив ТОВ "Якабу Трейд", ТОВ "Етніктрейд" та ТОВ "Форс Україна" у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 23 книжок, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Пояснюється, що відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження в Україні.

Так, ознаки пропаганди держави-агресора, її органів влади, імперських геополітичних доктрин та комуністичного тоталітарного режиму виявили у книгах московських видавництв "Альпина Паблишер", "Альпина нон-фикшн", "Ексмо" та самарського видавництва "ИД Бахрах-М", уточнили у відомстві.

"Зокрема, не буде розповсюджуватися в Україні книга Данили Дьоміна "Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений", у якій автор чимало сторінок присвячує "могущественной корпорации и сверхдержаве СССР" і наводить у приклад методи управління країною Сталіним", - зазначили у Держкомтелерадіо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україну не пустили дитячу книгу з ілюстраціями окупованого Криму

Пропаганду комуністичного тоталітарного режиму знайшли у дитячій книзі Олени Смєшлівої та Лани Богомаз "Чему я могу научиться у Анны Ахматовой".

Книги Артура Салякаєва "Неслучайные связи: Нетворкинг как образ жизни", Владислава Моісеєва "Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума" та Михайла Умарова "PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила" не дозволили через популяризацію російських соцмереж "ВКонтакте", "Одноклассники", а також ресурс maіl.ru та сервісні портали "Яндекс", які в Україні заборонені.

В Україні не продаватиметься книга Олександра Соколова "Мифы про эволюцию человека", бо "автор, описуючи методи антропологічної реконструкції, посилається на досвід силових структур РФ, всіляко пропагуючи їх".

Також не дали дозвіл на ввезення книги В'ячеслава Семенчука "101 способ раскрутки личного бренда: Как сделать себе имя", тому що у книзі "наводяться приклади "розкручених імен" Володимира Путіна, Дмитра Медвєдєва, Рамзана Кадирова та представників російського шоубізнесу, внесених до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці".

Крім того, відмовили у дозволі на ввезення низки книг зарубіжних авторів, тому що в їх оформленні "російські видавці використовують символіку держави-агресора, її органів влади та силових структур".

"Зокрема, на обкладинці книги Деніела Еллсберга "Машина Судного дня: Откровения разработчика ядерной войны" видавець ("Альпина Паблишер") розмістив рекламу книги "Интервью с Владимиром Путиным" та документального фільму "Путин", що демонструвався в ефірі російських каналів", - додали у Держкомтелерадіо.

Нагадаємо, Держкомтелерадіо відмовив у дозволі на ввезення з РФ 19 книжок.

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