В Украину запретили ввоз 23 книг из РФ

"Госкомтелерадио отказал ООО "Якабу Трейд", ООО "Етниктрейд" и ООО "Форс Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 23 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Объясняется, что отказ предоставлено на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению в Украине.

Так, признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима обнаружили в книгах московских издательств "Альпина Паблишер", "Альпина нон-фикшн", "Эксмо" и самарского издательства "ИД Бахрах-М", уточнили в ведомстве.

"В частности, не будет распространяться в Украине книга Даниила Демина "Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений", в которой автор немало страниц посвящает "могущественной корпорации и сверхдержав СССР" и приводит в пример методы управления страной Сталиным", - отметили в Госкомтелерадио.

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Пропаганду коммунистического тоталитарного режима нашли в детской книге Елены Смешливой и Ланы Богомаз "Чему я могу научиться у Анны Ахматовой".

Книги Артура Салякаева "Неслучайные связи: нетворкинг как образ жизни", Владислава Моисеева "Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума" и Михаила Умарова "PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила" не разрешили через популяризацию российских соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурс maіl.ru и сервисные порталы "Яндекс", которые в Украине запрещены.

В Украине не будет продаваться книга Александра Соколова "Мифы об эволюции человека", так как "автор, описывая методы антропологической реконструкции, ссылается на опыт силовых структур РФ, всячески пропагандируя их".

Также не дали разрешение на ввоз книги Вячеслава Семенчука "101 способ раскрутки личного бренда: Как сделать себя имя", потому что в книге "приводятся примеры "раскрученных имен" Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова и представителей российского шоубизнеса, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".

Кроме того, отказали в разрешении на ввоз ряда книг зарубежных авторов, потому что в их оформлении "российские издатели используют символику государства-агрессора, его органов власти и силовых структур".

"В частности, на обложке книги Дэниэла Эллсберга "Машина Судного дня: Откровения разработчика ядерное войны" издатель ("Альпина Паблишер") разместил рекламу книги "Интервью с Владимиром Путиным" и документального фильма "Путин", который демонстрировался в эфире российских каналов", - добавили в Госкомтелерадио.

Напомним, Госкомтелерадио отказал в разрешении на ввоз из РФ 19 книг.