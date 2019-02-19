Україна заборонила ввезення 19 книг з РФ

Відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Ознаки пропаганди держави-агресора знайдено у кількох книгах московського видавництва "Альпина Паблишер". Зокрема, не буде розповсюджуватися в Україні книга бізнес-консультанта Сергія Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", яка побудована на прикладах роботи владних структур РФ. Не надано дозволу на ввезення книги Ігоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", у якій як мантра повторюються слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

Не надано дозволу на ввезення книги журналістки московських глянцевих видань Ніно Біліходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" (ТОВ "Ексмо"), у якій використано коментарі відомих росіян, імена яких внесено Міністерством культури України до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Також не розповсюджуватиметься в Україні книга Наталії Малиновської "Записки практикующей ведьмы" (видавництво "АСТ"), передмова до якої рекламує російські телеканали, що задіяні в гібридній війні проти України.

Не будуть ввезені в Україну низка дитячих книжок та книги авторів радянської доби, в оформленні яких використовується комуністична символіка та символіка держави-агресора. Також у книгарнях не з’явиться книга російського автора Мартина Догерті "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина" (видавництво "Эксмо"), у якій фальсифікуються історичні факти, а культурні пам’ятки доби Київської Русі називаються російськими. До речі, книга цього автора, який більше відомий як укладач книг про зброю російського спецназу, критикують в інтернеті за численні змістовні помилки самі ж російські читачі.

Починаючи з 20 травня 2017 року, дати набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України № 262 "Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України", Держкомтелерадіо надав 2 382 відмови у видачі дозволів. Зокрема, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, надано 150 відмов у видачі дозволів на ввезення 650 500 примірників видань антиукраїнського змісту, а також прийнято рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу. Ще 2 232 відмови надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.



Як повідомляв УНН, в Україну не дали ввезти ще 13 книг через ознаки пропаганди РФ.