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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59414 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 79717 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129901 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129548 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124961 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Украина запретила ввоз 19 книг из РФ

Украина запретила ввоз 19 книг из РФ

Киев  •  УНН

 • 16000 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Госкомтелерадио отказало в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 19 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госкомтелерадио.

Отказ предоставлено на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

Признаки пропаганды государства-агрессора найдено в нескольких книгах московского издательства "Альпина Паблишер". В частности, не будет распространяться в Украине книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", которая построена на примерах работы властных структур РФ. Не дано разрешения на ввоз книги Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой как мантра повторяются слова" Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

Не представлено разрешения на ввоз книги журналистки московских глянцевых изданий Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" (ООО "Эксмо"), в которой использовано комментарии известных россиян, имена которых внесены Министерством культуры Украины в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Также не будет распространяться в Украине книга Натальи Малиновской "Записки практикующий ведьмы" (издательство "АСТ"), предисловие к которой рекламирует российские телеканалы, задействованных в гибридной войне против Украины.

Не должны быть ввезены в Украину ряд детских книг и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая символика и символика государства-агрессора. Также в магазинах не явится книга российского автора Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина" (издательство "Эксмо"), в которой фальсифицируются факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими. Кстати, книга этого автора, который больше известен как составитель книг об оружии российского спецназа, критикуют в интернете за многочисленные содержательные ошибки сами российские читатели.

Начиная с 20 мая 2017 года, даты вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины № 262 "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулировании) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождения или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины", Госкомтелерадио предоставил 2382 отказа в выдаче разрешений. В частности, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции разрешена к распространению на территории Украины, предоставлено 150 отказов в выдаче разрешений на ввоз 650500 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 2232 отказа предоставлено вследствие предоставления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений.

Как сообщал УНН, в Украине не дали ввезти еще 13 книг из признаки пропаганды РФ.

Украинские Национальные Новости

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