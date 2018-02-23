СБУ предотвратила антиукраинский митинг в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Мариуполе задержали мужчину, который планировал побудить граждан выйти на антиукраинской митинг. Об этом во время брифинга сказал заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.
“По заданию российских спецслужб задержан представитель общественной организации „Молодая республика“, который планировал распространить 15 тысяч листовок с призывами выйти на митинг”, — сказал В.Кононенко.
По его словам, аналогичный митинг планировался параллельно в оккупированном Донецке “в подтверждение единства народа Донбасса”.
Всего с начала этого года, как отметил В.Кононенко, СБУ предотвратила проведению 12 аналогичных антиукраинских мероприятий.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины предотвратила фейковых слушанием по венгерской автономии в Закарпатье.