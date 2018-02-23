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СБУ запобігла проведенню в Маріуполі антиукраїнського мітингу

СБУ запобігла проведенню в Маріуполі антиукраїнського мітингу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України в Маріуполі затримали чоловіка, який планував підбурити громадян вийти на антиукраїнський мітинг. Про це під час брифінгу сказав заступник голови СБУ Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.

“За завданням російських спецслужб затримано представника громадської організації „Молодая республика“, який планував розповсюдити 15 тисяч листівок із закликами вийти на мітинг”, — сказав В.Кононенко.

За його словами, аналогічний мітинг планувався паралельно в окупованому Донецьку “на підтвердження єдності народу Донбасу”.

Всього з початку цього року, як зазначив В.Кононенко, СБУ забігла проведенню 12 аналогічних антиукраїнських заходів.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України запобігла фейковим слуханням щодо угорської автономії на Закарпатті.

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