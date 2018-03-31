СБУ закрыла въезд в Украину 60 выдворенным из США россиянам

"Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которые были выдворены из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", - говорится в заявлении СБУ.

Как отмечается, запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.

Напомним, 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастных к разведывательным службам РФ, которые были выдворены из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.