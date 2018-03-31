СБУ закрила в’їзд до України 60 видвореним з США росіянам
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. СБУ закрила в’їзд до України 60 громадянам Росії, видвореним з США на фоні справи про отруєння колишнього полковника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
"Служба безпеки України закрила в’їзд в Україну 60 громадянам РФ, яких видворено з Сполучених Штатів Америки, за причетність до діяльності спецслужб країни-агресора. Їхня діяльність визнана не сумісною зі статусом дипломата", - йдеться у заяві СБУ.
Як зазначається, заборона на п’ять років стосується 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб з Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, яких було вислано з США 26 березня.
Нагадаємо, 27 березня СБУ закрила в’їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, яких видворено з Великої Британії у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки.