СБУ задержала киллера фсб, который пытался убить чиновника горсовета Мелитополя

Служба безопасности Украины задержала киллера фсб, который пытался убить чиновника Мелитопольского городского совета, сообщили в СБУ во вторник, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности по горячим следам задержала агента фсб, который совершил покушение на одного из чиновников Мелитопольского горсовета на Запорожье. По инструкции российской спецслужбы киллер подстерег чиновника в подъезде жилого дома, а затем нанес ему несколько ударов молотком по голове. Несмотря на многочисленные травмы, пострадавший выжил - сообщили в СБУ.

Для конспирации, по данным спецслужбы, злоумышленник действовал под видом коммунальщика, который проводил технические работы в многоквартирном здании, где проживал чиновник.

После совершения преступления, как указали в СБУ, фигурант готовился к побегу на временно оккупированную часть Запорожской области через территорию ЕС. Для пересечения госграницы он планировал использовать одну из "схем для уклонистов".

Сотрудники Службы безопасности, как сообщается, задержали его на попытке побега.

"Фигурантом оказался рецидивист, который проживал во временно оккупированном Мелитополе", - отмечается в сообщении.

По данным СБУ, "в июне 2024 года его окончательно завербовали и отправили на курсы специальной подготовки в учебном центре фсб на временно захваченной части территории региона".

"Для выполнения вражеского задания киллер прибыл в Запорожье, выдавая себя за переселенца. После приезда в город он начал отслеживать адреса работы и проживания своей жертвы, а также основные маршруты ее передвижения. Чтобы "заметать свои следы", агент постоянно менял адреса арендованных помещений, а связь со своим российским куратором осуществлял через вымышленные никнеймы в анонимном чате мессенджера", - рассказали в СБУ.

В случае убийства украинского чиновника, оккупанты, как сообщили в СБУ, обещали своему соратнику передать дом в Мелитополе, принадлежавший местным жителям, которые вынужденно покинули его из-за оккупации.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Готовили атаки на оборонные заводы и системы ПВО в Запорожье: СБУ обезвредила агентурную группу военной разведки рф