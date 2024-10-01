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СБУ затримала кілера фсб, який намагався вбити посадовця міськради Мелітополя

СБУ затримала кілера фсб, який намагався вбити посадовця міськради Мелітополя

Київ • УНН

 • 12281 перегляди

СБУ затримала агента фсб, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради. Зловмисник діяв під виглядом комунальника, завдав жертві удари молотком, але потерпілий вижив.

Служба безпеки України  затримала кілера фсб, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міської ради, повідомили у СБУ у вівторок, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки по гарячих слідах затримала агента фсб, який вчинив замах на одного з посадовців Мелітопольської міськради на Запоріжжі. За інструкцією російської спецслужби кілер підстеріг посадовця у під’їзді житлового будинку, а потім завдав йому декілька ударів молотком по голові. Попри численні травми, потерпілий вижив

- повідомили у СБУ.

Для конспірації, за даними спецслужби, зловмисник діяв під виглядом комунальника, який проводив технічні роботи у багатоквартирній будівлі, де проживав чиновник.

Після вчинення злочину, як вказали у СБУ, фігурант готувався до втечі на тимчасово окуповану частину Запорізької області через територію ЄС. Для перетину держкордону він планував використати одну із "схем для ухилянтів".

Співробітники Служби безпеки, як повідомляється, затримали його на спробі втечі.

"Фігурантом виявився рецидивіст, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі", - зазначається у повідомленні.

За даними СБУ, "у червні 2024 року його остаточно завербували і відправили на курси спеціальної підготовки у навчальному центрі фсб на тимчасово захопленій частині території регіону".

"Для виконання ворожого завдання кілер прибув до Запоріжжя, видаючи себе за переселенця. Після приїзду до міста він розпочав відслідковувати адреси роботи та проживання своєї жертви, а також основні маршрути її пересування. Щоб "замітати свої сліди", агент постійно змінював адреси орендованих помешкань, а зв'язок зі своїм російським куратором здійснював через вигадані нікнейми в анонімному чаті месенджера", - розповіли у СБУ.

У разі вбивства українського посадовця, окупанти, як повідомили у СБУ, обіцяли своєму поплічнику передати будинок у Мелітополі, що належав місцевим жителям, які вимушено покинули його через окупацію.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Готували атаки на оборонні заводи та системи ППО на Запоріжжі: СБУ знешкодила агентурну групу воєнної розвідки рф17.09.24, 10:14 • 19258 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП

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