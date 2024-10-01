СБУ затримала кілера фсб, який намагався вбити посадовця міськради Мелітополя

Служба безпеки України затримала кілера фсб, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міської ради, повідомили у СБУ у вівторок, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки по гарячих слідах затримала агента фсб, який вчинив замах на одного з посадовців Мелітопольської міськради на Запоріжжі. За інструкцією російської спецслужби кілер підстеріг посадовця у під’їзді житлового будинку, а потім завдав йому декілька ударів молотком по голові. Попри численні травми, потерпілий вижив