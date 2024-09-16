СБУ задержала двух 16-летних поджигателей автомобилей ВСУ: им грозит до 8 лет за решеткой

Правоохранители разоблачили еще двух злоумышленников, которые по заказу рф жгли военные авто Сил обороны. Обоим задержанным всего 16 лет, и несмотря на юный возраст им грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом заявили в Службе безопасности, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что злоумышленники "охотились" на внедорожники ВСУ, оборудованные под выполнение боевых задач на передовой.

Сначала фигуранты находили потенциальные цели и согласовывали их со своими российскими кураторами. Затем прибывали на места парковки военных авто и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей.

Для "отчета" перед оккупантами фигуранты снимали возгорания на камеры своих телефонов, надеясь на "легкий заработок". Впрочем, ни один из поджигателей не дождался обещанных денег от рашистов.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период). Несмотря на юный возраст, задержанным грозит до 8 лет тюрьмы - резюмировали в СБУ.

Дополнение

Одного из парней задержали в Киеве. В столицу он приехал из Черкасской области, чтобы осуществить серию поджогов военных авто в столице.

Для "тестового" задания молодой человек должен был сжечь внедорожник, который волонтеры приобрели для одной из боевых бригад ВСУ, воюющей на восточном фронте.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника "по горячим следам".

Другой фигурант, житель Краматорска, был задержан в Донецкой области. Сразу после первой попытки уничтожить внедорожник украинского воина, Служба безопасности задержала молодого человека и изъяла у него средства поджога.

Напомним

В Одесской области задержаны 4 человека, которые по заданию российских спецслужб поджигали автомобили Сил обороны Украины. Среди задержанных трое несовершеннолетних, им грозит от 8 до 10 лет заключения.