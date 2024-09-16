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СБУ затримала двох 16-річних підпалювачів автівок ЗСУ: їм загрожує до 8 років за ґратами

СБУ затримала двох 16-річних підпалювачів автівок ЗСУ: їм загрожує до 8 років за ґратами

Київ • УНН

 • 21253 перегляди

Правоохоронці викрили двох 16-річних зловмисників, які на замовлення РФ підпалювали військові автомобілі Сил оборони. Затриманим загрожує до 8 років ув'язнення за перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період.

Правоохоронці викрили ще двох зловмисників, які на замовлення рф палили військові авто Сил оборони. Обом затриманим лише 16 років, та попри юний вік їм загрожує до 8 років тюрми. Про це заявили в Службі безпеки, передає УНН.

Деталі

Слідчі з'ясували, що зловмисники "полювали" на позашляховики ЗСУ, обладнані під виконання бойових завдань на передовій.

Спочатку фігуранти знаходили потенційні цілі та погоджували їх зі своїми російськими кураторами. Потім прибували на місця паркування військових авто та підпалювали їх за допомогою бензину та легкозаймистих сумішей.

Для "звіту" перед окупантами фігуранти знімали загоряння на камери своїх телефонів, сподіваючись на "легкий заробіток". Утім, жоден з підпалювачів не дочекався обіцяних грошей від рашистів.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Попри юний вік, затриманим загрожує до 8 років тюрми

- резюмували в СБУ. 

Доповнення

Одного з хлопців затримали у Києві. До столиці він приїхав з Черкащини, щоб здійснити серію підпалів військових авто у столиці.

Для "тестового" завдання молодик мав спалити позашляховик, який волонтери придбали для однієї з бойових бригад ЗСУ, що воює на східному фронті.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника "по гарячих слідах".

Інший фігурант, мешканець Краматорська, був затриманий на Донеччині. Одразу після першої спроби знищити позашляховик українського воїна, Служба безпеки затримала молодика і вилучила у нього засоби підпалу.

Нагадаємо

На Одещині затримано 4 осіб, які за завданням російських спецслужб підпалювали автомобілі Сил оборони України. Серед затриманих троє неповнолітніх, їм загрожує від 8 до 10 років ув'язнення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП

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