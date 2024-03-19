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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ задержала 8 организаторов схем уклонения от военной службы

СБУ задержала 8 организаторов схем уклонения от военной службы

Киев  •  УНН

19 марта 2024, 03:30  •  3712 просмотра

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Служба безопасности Украины задержала 8 организаторов мошеннических схем, которые помогали военнообязанным избегать службы.

Задержаны 8 организаторов сделок, среди которых директор театра в Кропивницком. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Служба безопасности Украины продолжает борьбу с уклонением от воинской повинности, блокируя еще пять "схем для уклонистов". В ходе спецоперации, охватившей разные регионы страны, восемь организаторов сделок были задержаны, среди них - директор театра в Кропивницком.

Согласно информации, фигуранты схем предлагали военнообязанным избежать призыва и выехать за границу с помощью поддельных документов. За эти услуги злоумышленники требовали до 10 тысяч долларов.

В Киеве контрразведчики СБУ задержали двух жителей столицы, которые использовали поддельные документы для вывоза военнообязанных в страны Евросоюза. Их схема включала оформление уклонистов водителями международных рейсов, а также продажу фиктивных видов на жительство.

В Кировоградской области был задержан директор одного из областных театров, который предоставлял уклонистам возможность избежать мобилизации, "бронируя" их в штате актеров культурного учреждения.

В Днепре была раскрыта схема, которая предусматривала оформление фиктивных браков или опекунства над лицом с инвалидностью для уклонения от воинской повинности. В эту деятельность были втянуты юрист и его 4 сообщника, среди которых была чиновница местного отдела регистрации актов гражданского состояния.

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