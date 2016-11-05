СБУ запретила въезд 140 деятелям культуры РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Служба безопасности Украины запретила въезд 140 деятелям культуры РФ, в том числе - 50-ти - начиная с декабря прошлого года. Об этом говорится в ответе СБУ на депутатский запрос относительно российских артистов, который обнародовала на своей странице в Facebook народный депутат Ольга Червакова, передает УНН.
"... Обращение изучено, проверку изложенных фактов проведено. СБУ запретила въезд 140 деятелям культуры РФ, в том числе - 50-ти - начиная с декабря прошлого года", - написала О.Червакова.
Она также выразила надежду, что этот ответ "закроет дискуссию о тотальном безделье спецслужб в этом направлении".