СБУ заборонила в'їзд 140 діячам культури РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Служба безпеки України заборонила в'їзд 140 діячам культури РФ, в тому числі - 50-тьом - починаючи з грудня минулого року. Про це йдеться у відповіді СБУ на депутатський запит щодо російських артистів, яку оприлюднила на своїй сторінці у Facebook народний депутат Ольга Червакова, передає УНН.
"...Звернення вивчено, перевірку викладених фактів проведено. СБУ заборонила в'їзд 140 діячам культури РФ, в тому числі - 50-тьом - починаючи з грудня минулого року", - написала О.Червакова.
Вона також висловила сподівання, що ця відповідь "закриє дискусію про тотальне неробство спецслужб в цьому напрямку".