СБУ за неделю уничтожила рекордное количество российских "Градов" - видео
Киев • УНН
Спецназовцы СБУ с помощью ударных дронов уничтожили 16 российских РСЗО "Град" в течение недели. ВСУ также ликвидировали 1660 вражеских военных и уничтожили значительное количество техники за сутки.
За неделю спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили 16 российских систем залпового огня "Град". Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение СБУ.
Благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов ЦСО "А" СБУ эти РСЗО и их экипажи больше не будут уничтожать украинские города и села
Напомним
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1660 вражеских военных. Также уничтожено 5 танков, 36 бронемашин, 23 артиллерийские системы и 49 БПЛА противника.
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