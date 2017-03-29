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СБУ считает обстрел польского консульства в Луцке провокацией России

СБУ считает обстрел польского консульства в Луцке провокацией России

Киев • УНН

 • 10038 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Служба безопасности Украины считает ночной теракт возле польского консульства в Луцке возможными провокациями Российской Федерации. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления СБУ на Волыни Юрий Фелонюк, передает УНН.

"Провокации против Республики Польша, время от времени случающихся на территории Украины выгодны только одной стороне, Российской Федерации", - сообщил Ю.Фелонюк.

Он отметил, что такие действия рассчитаны на расшатывание и дестабилизацию взаимоотношений между братскими украинским и польским народами. В частности, в последнее время правоохранительными органами Украины фиксируются факты вандализма и уничтожения польских памятников на территории Украины.

"... именно российский след, учитывая системность таких проявлений против польского народа", - подчеркнул он.

Напомним, что около 00:40 ч. 29 марта 2017 в дежурную часть Луцкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Волынской области поступило сообщение о взрыве на территории консульства.

Как сообщал УНН, прокуратура Волынской области возбудила уголовное производство по факту взрыва в консульстве Польши в Луцке и квалифицировала его как террористический акт .

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