СБУ считает обстрел польского консульства в Луцке провокацией России

"Провокации против Республики Польша, время от времени случающихся на территории Украины выгодны только одной стороне, Российской Федерации", - сообщил Ю.Фелонюк.

Он отметил, что такие действия рассчитаны на расшатывание и дестабилизацию взаимоотношений между братскими украинским и польским народами. В частности, в последнее время правоохранительными органами Украины фиксируются факты вандализма и уничтожения польских памятников на территории Украины.

"... именно российский след, учитывая системность таких проявлений против польского народа", - подчеркнул он.

Напомним, что около 00:40 ч. 29 марта 2017 в дежурную часть Луцкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Волынской области поступило сообщение о взрыве на территории консульства.

Как сообщал УНН, прокуратура Волынской области возбудила уголовное производство по факту взрыва в консульстве Польши в Луцке и квалифицировала его как террористический акт .