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СБУ вважає обстріл польського консульства в Луцьку провокацією Росії

СБУ вважає обстріл польського консульства в Луцьку провокацією Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Служба безпеки України вважає нічний теракт біля польського консульства у Луцьку можливими провокаціями Російської Федерації. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління СБУ на Волині Юрій Фелонюк, передає УНН.

“Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються на території України вигідні лише одній стороні, Російській Федерації”, — повідомив Ю.Фелонюк.

Він зазначив, що такі дії розраховані на розхитування та дестабілізацію взаємовідносин між братніми українським та польським народами. Зокрема, останнім часом правоохоронними органами України фіксуються факти вандалізму та нищення польських пам’яток на території України.

“... конкретно російський слід, враховуючи системність таких проявів проти польського народу”, — наголосив Ю.Фелонюк.

Нагадаємо, що близько 00:40 год. 29 березня 2017 року до чергової частини Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшло повідомлення про вибух на території консульства.

Як повідомляв УНН, прокуратура Волинської області відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в консульстві Польщі у Луцьку і кваліфікувала його як терористичний акт.

Українські Національні Новини

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