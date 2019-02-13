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СБУ обнаружила подпольный янтарный завод в Одесской области

СБУ обнаружила подпольный янтарный завод в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 12930 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Одесской области сотрудники СБУ обнаружили подпольный промышленный комплекс по обработке янтаря, которій незаконно добывали в Житомирской и Ровенской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники Управления СБУ в Житомирской области установили, что нелегальное производство организовал в одном из населённых пунктов Одесской области уроженец страны Восточной Азии, ныне - гражданин Украины. В специальном комплексе делец устроил складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников. Как рабочую силу он использовал выходцев из Средней Азии, проживающих на территории Украины. По информации спецслужбы в нелегальном производстве одновременно могло работать более полусотни рабочих.

Готовый товар из "солнечного камня" делец переправлял контрабандой, используя свои связи, в одну из стран Азии.

В рамках открытого уголовного производства при санкционированных обысках в производственном комплексе правоохранители обнаружили оборудования для огранки камня, обработанные камни и почти 15 килограммов уже готовых ювелирных изделий из янтаря, "чёрную бухгалтерию" и большую сумму наличными.

Из складских помещений правоохранители изъяли почти шесть тонн янтаря-сырца, расфасованного на фракции и отобранного для огранки, а также более полутонны обработанного камня.

Стоимость изъятого янтаря и изделий из него будет определена после проведения надлежащих экспертиз.

Продолжаются следственные действия в уголовном производстве согласно ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, CБУ обнаружила партию янтаря на сумму более полутора миллиона гривен.

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