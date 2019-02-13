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СБУ виявила підпільний бурштиновий завод на Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Одеській області співробітники СБУ виявили підпільний промисловий комплекс з обробки бурштину, який незаконно видобували на Житомирщині та Рівненщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники Управління СБУ в Житомирській області встановили, що нелегальне виробництво організував у одному із населених пунктів Одеської області уродженець країни Східної Азії, нині – громадянин України. У спеціальному комплексі ділок облаштував складські приміщення, цех із спецобладнанням для огранки бурштину-сирцю та побудував міні-гуртожиток для працівників. Як робочу силу він використовував вихідців із Середньої Азії, які проживають на території України. За інформацією спецслужби на нелегальному виробництві одночасно могло працювати понад півсотні робітників.

Готовий товар із "сонячного каменю" ділок переправляв контрабандою через свої зв’язки до однієї з країн Азії.

У межах розпочатого кримінального провадження під час санкціонованих обшуків у виробничому комплексі правоохоронці виявили обладнання для огранки каменю, оброблене каміння та майже п'ятнадцять кілограмів вже готових ювелірних виробів із бурштину, "чорну бухгалтерію" та велику суму готівки.

Зі складських приміщень правоохоронці вилучили майже шість тонн бурштину-сирцю, розфасованого на фракції та відібраного для огранки, а також більше півтонни обробленого каменю.

Вартість вилученого бурштину та виробів із нього буде визначено після проведення належних експертиз.

Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, CБУ виявила партію бурштину на понад півтора мільйона гривень

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